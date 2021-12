BW-Landesregierung verschärft Corona-Quarantäne mit Blick auf Omikron

per Mail teilen

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium verschärft die Quarantäneregeln: Infizierte und Kontaktpersonen müssen sich länger absondern, freitesten geht nicht bei Omikron.

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag die Quarantäne-Regeln für Corona-Infizierte geändert. Wie das Gesundheitsministerium am Abend mitteilte, gilt ab Mittwoch (15.12.):

Positiv Getestete müssen einheitlich zehn Tage in Quarantäne.

müssen einheitlich in Quarantäne. Als Startdatum für die Quarantäne gilt künftig das Datum des Erstnachweises der Infektion . Der meist zeitlich davor liegende Symptombeginn entfällt als Startzeitpunkt, weil in den Wintermonaten auch andere Atemwegserkrankungen zu Symptomen führen können.

für die Quarantäne gilt künftig das Datum des . Der meist zeitlich davor liegende Symptombeginn entfällt als Startzeitpunkt, weil in den Wintermonaten auch andere Atemwegserkrankungen zu Symptomen führen können. Enge Kontaktpersonen und Haushaltsmitglieder müssen einheitlich 14 Tage in Absonderung. Dies gilt nicht für Menschen, die als geimpft oder genesen gelten. Ausnahme: Handelt sich um eine Infektion mit der Omikron-Variante , müssen auch geimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne.

müssen einheitlich in Absonderung. Dies gilt nicht für Menschen, die als geimpft oder genesen gelten. Ausnahme: Handelt sich um eine Infektion mit der , müssen auch Freitesten können sich Personen in Quarantäne künftig erst ab dem siebten Tag. Allerdings reicht dafür dann ein Schnelltest aus. Positiv getestete Personen können sich weiterhin nur freitesten, wenn sie geimpft sind und während der gesamten Dauer der Quarantäne symptomfrei sind.

können sich Personen in Quarantäne künftig erst ab dem siebten Tag. Allerdings reicht dafür dann ein aus. Positiv getestete Personen können sich weiterhin nur freitesten, wenn sie geimpft sind und während der gesamten Dauer der Quarantäne symptomfrei sind. Die Dauer der Quarantäne kann in keinem Fall verkürzt werden, wenn Menschen mit Omikron infiziert sind.

werden, wenn Menschen mit infiziert sind. Weiterhin gilt bei Auftreten der Omikron-Variante an Schulen und Kitas: Eine Wiedereintritts-Testung ist nicht möglich, für Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder gelten die regulären Absonderungs-Regeln für Kontaktpersonen.

Lucha: Mitte Januar wird Omikron dominante Variante sein

Nach Mitteilung von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatten sich bis Dienstag insgesamt 26 Menschen in Baden-Württemberg mit der Omikron-Variante angesteckt. Er gehe von einer Verdopplung der Fallzahlen alle drei Tage aus, sagte Lucha in der Rergierungspressekonferenz. Man rechne damit, dass die Mutante Mitte Januar dominierend in Baden-Württemberg sein werde.