Landesverkehrsministerium: Mehr Geld für Brücken und Straßen in BW

Das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg erhöht die Mittel für den Bau und die Sanierung von Straßen und kommunalen Brücken im Land. 81 neue Projekte in Höhe von rund 217 Millionen Euro wurden für das laufende Jahr ins Förderprogramm Kommunaler Straßenbau aufgenommen. "Besonders freut es mich, dass in das diesjährige Programm zahlreiche Maßnahmen zur Brückenmodernisierung und zur Schaffung verkehrsberuhigter Ortsmitten aufgenommen wurden", so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Das zeige, dass die Investitionsschwerpunkte des Landes auch von den Kommunen immer mehr angenommen würden. Der Großteil der Gelder fließt in die Sanierung von Brücken etwa in Ulm, im Main-Tauber-Kreis oder in Heidelberg. Durch die Ortsmitte in Eislingen an der Fils soll künftig weniger Verkehr fahren und in Stuttgart Bad-Cannstatt soll der Bahnhofsvorplatz anders gestaltet und damit sicherer werden. Im Jahr 2021 standen für insgesamt 78 Projekte nur knapp ein Drittel der nun geplanten Fördersumme zur Verfügung.