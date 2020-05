In 89 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg wird künftig die sogenannte Mietpreisbremse gelten. Die grün-schwarze Landesregierung will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in ihrer Sitzung am kommenden Dienstag abschließend mit der Neuregelung befassen. Das Kabinett hatte die Mietpreisbremse bereits im März auf den Weg gebracht, danach hatten Kommunen und Verbände aber noch die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Obwohl es diverse Einwände, unter anderem vom Eigentümerverband Haus & Grund, gegeben hatte, habe es keinen Änderungsbedarf gegeben, heißt es in der Vorlage für die Kabinettssitzung. Sobald die Verordnung im Anschluss an die Sitzung offiziell verkündet ist, tritt sie in Kraft. In den Städten und Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt, in denen die Mietpreisbremse künftig gilt, darf die Miete bei Neuverträgen dann nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das soll auch den Anstieg des Mietniveaus insgesamt bremsen. Die sogenannte Gebietskulisse mit den 89 Kommunen war mit einem Gutachten ermittelt worden.