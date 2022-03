Ausgezeichnete Restaurants: Neue Michelin-Sterne für Küchen in Stuttgart, Baden-Baden, Karlsruhe und Schluchsee

Der Guide Michelin hat die besten Restaurants Deutschlands bekannt gegeben. Es stehen auch Küchen aus Baden-Württemberg auf der Gewinner-Liste.

Mit der Speisemeisterei in Stuttgart hat Baden-Württemberg ein neues Zwei-Sterne-Restaurant. Trüffel, Kalbskopf und eingelegte Sommerpaprika stehen auf der Karte, das Sieben-Gänge-Menü kostet 189 Euro. Koch Stefan Gschwendtner sagte am Mittwoch bei der Verkündung: "Ich bin voll überwältigt, es ist einfach großartig."

Maultasche vom Durocschwein mit Spargel, Radieschen und Morcheln und Sherry-Baconschaum. So schonmal in der Speisemeisterei in Stuttgart gereicht. SWR

Neue Sterne-Küchen im Land

In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin werden zudem vier Häuser aus dem Land neu mit einem Stern ausgezeichnet: Maltes Hidden Kitchen in Baden-Baden, das Tawa Yama Fine in Karlsruhe, die Mühle in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und das Ritzi Gourmet in Stuttgart. Der Guide Michelin kürt jährlich die besten Restaurants Deutschlands.

Die einzigen Häuser in Baden-Württemberg, die mit der Bestbewertung von drei Sternen ausgezeichnet wurden, bleiben den Angaben nach das Restaurant Bareiss und die Schwarzwaldstube in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Die Schwarzwaldstube hatte sich mehr als 20 Jahre lang in Folge mit drei Sternen schmücken können, die Ehrung aber nach dem verheerenden Feuer Anfang 2020 vorübergehend verloren, als das Hotel Traube Tonbach samt Restaurants abbrannte. Der Neubau soll nach bisherigem Stand der Planung zum 8. April eröffnen.

Baden-Württemberg verliert Sterne-Restaurants

In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin hat die Spitzengastronomie hierzulande insgesamt neun Sterne verloren - also mehr als hinzukamen.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Das Emma Wolf since 1920 in Mannheim - das bislang einen Stern hatte - beispielsweise hat schlicht geschlossen. Dem Olivio in Stuttgart wurden seine zwei Sterne gestrichen, weil Koch Anton Gschwendtner die Landeshauptstadt verlassen und stattdessen die Küche im Münchner Atelier übernommen hat. Das zählt nun zu den acht neuen Zwei-Sterne-Restaurants, die der Restaurantführer auflistet.

327 Restaurants ausgezeichnet - mehr als vor der Corona-Pandemie

Mit bundesweit 327 Restaurants seien in diesem Jahr so viele mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wie noch nie, teilte der Autoreifenhersteller mit. "Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden ist, bestätigt die Restaurantauswahl im Jahr 2022 trotz erschwerter Bedingungen ein vielfältiges Angebot und ein unverändert hohes Niveau der deutschen Gastronomie", hieß es in einer Mitteilung.

Der Internationale Direktor des Guide Michelin, Gwendal Poullennec, erklärte, die Inspektoren seien vom Engagement und der Anpassungsfähigkeit der Gastronominnen und Gastronomen begeistert. "Sie haben ihre Betriebe durch die Krise geführt, waren mit unverändertem Einsatz für ihre Gäste da und haben dabei das hohe Niveau gehalten."

Interessierte können sich die Veranstaltung auf YouTube anschauen.