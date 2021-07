per Mail teilen

Zum Beginn des Wochenendes ist es mit dem Sommerwetter erst einmal vorbei. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter mit heftigem Starkregen, Gewittern, Hagel und orkanartigen Böen.

30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter sind ab Samstagnachmittag laut Deutschem Wetterdienst drin. Im Süden und Osten von Baden-Württemberg kann es sogar noch mehr werden. Punktuell seien dort bis zu 80 Liter Regen innerhalb von zwei bis drei Stunden wahrscheinlich, außerdem orkanartige Böen und bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner.

Tief aus der Biskaya bringt feucht-warme Luft

Das Tief, das aus der Schweiz nach Baden-Württemberg zieht, drängt das aktuelle Hochdruckgebiet ab. Deshalb steigt die Gefahr für kräftige Schauer und Gewitter. Teilweise haben die sogar Unwetterpotenzial, meint SWR-Wetter-Reporter Michael Kögel. Er geht aber davon aus, dass diese Wetterlage nicht mit der zu vergleichen ist, die in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für blanke Zerstörung sorgte.

In der Nacht zum Samstag ziehen hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf (Symbolbild) Imago IMAGO / Rech

Osthälfte von BW stärker betroffen

Kögel rechnet damit, dass die Unwetter eher in der Osthälfte des Landes niedergehen, also vom Donautal südwärts, zwischen Ostalb und Frankenhöhe, in den Region Tübingen/ Reutlingen und Mühlacker/ Pforzheim, außerdem im Schwarzwald.

Am Samstagmorgen soll es im Oberrheingraben vereinzelt Gewitter geben, ab dem Nachmittag legen die laut Wetterdienst aber heftig zu, lokal könnten das auch Unwetter werden.

Bis Freitagabend ist es noch warm und trocken, dann kommen die ersten Wolken übers Land. In der Nacht beginnt es zu regnen. Der zunächst schwache Wind wird stärker, auf dem Feldberg werden Spitzengeschwindigkeiten bis 110 km/h erwartet.