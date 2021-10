Am Stuttgarter Klinikum ist am Freitag ein hochmoderner Krankenhausneubau mit einer Einweihungsfeier fertig gestellt worden. In den Neubau "Haus F" ziehen die radiologischen Kliniken, Teile der Inneren Medizin und Bettenstationen mit etwa 250 Betten ein. Herzstück ist die große interdisziplinäre Intensivstation mit über 60 Betten. Gekostet hat das alles rund 170 Millionen Euro. mehr...