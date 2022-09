Für den Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg bietet der staatliche Forstbetrieb ab sofort weitere Flächen im Staatswald an. Dort können bis zu 40 neue Windkraftanlagen entstehen.

Knapp 1.200 Hektar stellt der staatliche Forstbetrieb Forst BW an acht Standorten in Baden-Württemberg zusätzlich zur Verfügung. Die größten Flächen befinden sich auf der Schwäbischen Alb im Kreis Reutlingen, auf der Ostalb im Kreis Heidenheim sowie im Neckar-Odenwald-Kreis. Wie viele Windräder entstehen werden, hängt laut Landwirtschaftsministerium vom Verlauf der Genehmigungsverfahren ab und wie schnell Ausgleichsflächen gefunden werden.

Bereits 350 Windräder in Wäldern auf der Schwäbischen Alb

Der Forst BW hat in diesem Jahr in zwei Tranchen bereits 2.800 Hektar Staatswald-Flächen angeboten. Derzeit gibt es 350 Windkraft-Anlagen im Wald, rund 100 stehen im Staatswald. Bis zu 1.000 neue Windkraftanlagen sollen in den kommenden Jahren im Staatswald von Baden-Württemberg entstehen - das hat sich die grün-schwarze Koalition vorgenommen und das Ziel in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten.

Wie schwer sich Baden-Württemberg beim Ausbau der Windenergie tut, wird in diesem Beitrag aus dem Februar 2022 deutlich:

Kretschmann: Grün-Schwarz kann 1.000 neue Windräder bis 2026 nicht schaffen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) musste im Mai allerdings einräumen, dass das selbstgesteckte Ziel bis zur nächsten Landtagswahl 2026 "realistischerweise überhaupt nicht zu schaffen" sei. 2021 waren lediglich 28 Anlagen in Baden-Württemberg errichtet worden. Daher hat das Land das Widerspruchsrecht der Bürgerinnen und Bürger gegen neue Windräder mittlerweile auch deutlich eingeschränkt.