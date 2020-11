Der Landtag von Baden-Württemberg hat am Mittwoch beschlossen, die Nahverkehrsförderung neu zu ordnen. Das Gesetz soll vor allem Bus- und Bahnverbindungen auf dem Land sichern. Dabei mussten auch EU-Vorgaben berücksichtigt werden. Darum verteilt das Land Fördermittel künftig an die Landkreise und kreisfreien Städte. Die geben es an die Verkehrsverbünde weiter. Das Geld soll künftig gleichmäßiger auf die verschiedenen Regionen des Landes verteilt werden. Schon vorher war klar, dass der Nahverkehr ab 2021 mehr Geld bekommt: 250 Millionen Euro jährlich, ein Plus von 50 Millionen Euro. Eine diese Woche unterzeichnete Vereinbarung soll sicherstellen, dass davon weiterhin auch kleinere Busunternehmen profitieren. Sie sollen bei der Vergabe von Buslinien faire Chancen haben gegenüber großen, bundesweit tätigen Konkurrenten.