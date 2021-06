Nach sieben Monaten Lockdown hat Baden-Württemberg ein dreistufiges Öffnungskonzept beschlossen. In einem ersten Schritt treten Lockerungen vor allem in Freizeit und Tourismus in Kraft - wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt. Darüber greift das Infektionsschutzgesetz des Bundes. mehr...