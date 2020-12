Wochenlang stritt man sich in der Landesregierung darum, wie es mit den Schulen in Baden-Württemberg angesichts steigender Corona-Infektionszahlen weitergehen soll. Jetzt macht das Kultusministerium Wechselunterricht möglich - aber nicht verpflichtend.

An Schulen in baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen kann es von diesem Dienstag an auch Wechsel- und Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen geben. Das geht aus der am Montagnachmittag aktualisierten Verordnung des Kultusministeriums hervor. Voraussetzung dafür ist, dass es in dem Kreis mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab.

Der Wechselunterricht ist dann auch ab der achten Klasse möglich. So solle in der Schule einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, heißt es in dem Papier. Beim Wechselunterricht werden Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet. Dabei solle es einen täglichen oder wöchentlichen Turnus geben. Verpflichtend für die Schulen ist der Wechselunterricht jedoch nicht.

Mehr Platz im Klassenzimmer durch Wechselunterricht - dafür plädiert vor allem Landessozialminister Lucha (Grüne). dpa Bildfunk Andreas Arnold

Wechsel- bzw. Fernunterricht nicht per se für Corona-Hotspots

Das Kultusministerium teilte außerdem mit, dass es auch in sogenannten Corona-Hotspots nicht automatisch Wechselunterricht geben soll. "Entscheidend ist, ob das Infektionsgeschehen den Schulbetrieb tatsächlich beeinträchtigt", hieß es aus dem Ministerium. Ob es einen Wechselbetrieb ab der achten Klasse gibt entscheidet also die Schulleitung mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde und dem Gesundheitsamt. Ausgenommen sind vom Wechsel- und Fernunterricht Schüler, die im kommenden Frühjahr Abschlussprüfungen ablegen müssen. Dass alle Schüler im Fernunterricht erreicht werden, muss laut Kultusministerium von der jeweiligen Schule sichergestellt werden.

Gesundheitsminister Lucha hatte sich für Wechselunterricht eingesetzt

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte sich zuvor für den Wechsel- bzw. Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen ausgesprochen. "Das erscheint mir jetzt ein probates Mittel", sagte er am Montag im SWR. So könne man auch Kontakte auf dem Weg zur Schule reduzieren, sagte Lucha.

Eisenmann zunächst gegen halbe Klassen im Homeschooling

Das Kultusministerium unter Susanne Eisenmann (CDU) war zunächst nicht von der Idee überzeugt, wieder auf Wechselunterricht umzustellen. Als Begründung gab das Kultusministerium an, dass "das Infektionsgeschehen an den Schulen nicht treibend" sei. Außerdem biete der Präsenzunterricht den Kindern Struktur. Dies sei insbesondere für Kinder aus sozial schwächeren Familien wichtig.