BW verschärft Testpflicht für Beschäftigte mit Kundenkontakt

Am Mittwoch hat sich die baden-württembergische Landesregierung auf eine Verschärfung der Testpflicht geeinigt. Die neuen Regelungen treten ab 15. Oktober in Kraft.

Baden-Württemberg will die Corona-Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in Unternehmen mit Publikumsverkehr verschärfen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa in der Gastronomie oder in Friseursalons müssen sich künftig zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen, erfuhr der SWR am Mittwoch aus Regierungskreisen in Stuttgart. Geimpfte und genesene Beschäftigte müssen sich nicht testen lassen. Bisher galt eine solche Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte mit Außenkontakt nur dann, wenn sich die Corona-Lage in Baden-Württemberg deutlich verschärft, also in der sogenannten Warn- und der Alarmstufe.

Corona-Verordnung: Neue 2G-Regelung in BW

Das Land reagiert mit der Verschärfung auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom Montag. Danach ist der Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz als Rechtsgrundlage für die Einführung einer solchen Testpflicht geeignet. Die Maßnahme ist Teil der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, die in Kürze verkündet werden soll.

Neu ist nach SWR-Informationen auch ein 2G-Optionsmodell für Veranstaltungen. Entscheiden sich Veranstalter für das 2G-Modell, haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, Getestete dagegen nicht mehr. Maskenpflicht und Abstandsregeln fallen bei der 2G-Regel weg und die Personenobergrenze von maximal 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wird aufgehoben. Damit können Großveranstaltungen in Fußballstadien oder Konzerthallen wieder durchgeführt werden.

Lockerung der Maskenpflicht an BW-Schulen

Die baden-württembergische Landesregierung hat bereits angekündigt, dass die Maskenpflicht an Schulen ab dem 18. Oktober gelockert werden soll. Der Präsenzunterricht soll für Schülerinnen und Schüler weiterhin möglich sein, daher bleiben die umfangreichen Testungen und Maskenpflicht auch bestehen. Am Platz während des Unterrichts ist das Tragen einer Corona-Schutzmaske aber ab Montag nicht mehr notwendig. Nach wie vor müssen Schülerinnen und Schüler drei Antigenschnelltests oder zwei PCR-Tests pro Woche vorlegen.