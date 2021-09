Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg: Gottesdienste offen für Ungeimpfte

per Mail teilen

Seit Donnerstag gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Gottesdienste können demnach ohne festgelegte Einschränkungen in allen Warnstufen stattfinden.

Die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg sieht keinerlei Einschränkungen für Gottesdienste aller Glaubensrichtungen vor. Wortwörtlich heißt es "ohne weitere Regelungen". Die großen Kirchen im Land begrüßen diese Entscheidung und wollen ihre Gottesdienste weiter auch für Ungeimpfte offen halten.

Mindestabstand, Maske und Hygienekonzept müssen eingehalten werden

"Besucher müssen weder Impfung noch Genesung oder Test nachweisen, um teilnehmen zu können", teilte die Evangelische Landeskirche in Württemberg am Donnerstag mit. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gottesdienste für alle Menschen unabhängig von der 3G- oder 2G-Regel zugänglich bleiben. Auch das katholische Bistum Rottenburg-Stuttgart betonte, der Zugang zu Gottesdiensten sei auch nach der neuen Corona-Verordnung prinzipiell offen.

Besucherinnen und Besucher müssen lediglich den Mindestabstand von eineinhalb Metern und die Hygieneregeln einhalten. Außerdem sind sie verpflichtet einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Religiöse Feiern seien davon nicht betroffen, erklärte eine Sprecherin der badischen Landeskirche. Bei anderen kirchlichen Veranstaltungen, etwa bei Gemeindegruppen, gelten jedoch die staatlichen Regeln.

Zugang zum Gottesdienst soll für alle möglich sein

"Wer geimpft oder genesen ist und dies freiwillig nachweisen möchte, darf die Mindestabstände unterschreiten. Das gilt im Gottesdienst ebenso für Angehörige eines Haushaltes sowie Gruppen nach Regeln, die sich an den neuen Stufen der Corona-Verordnung orientieren", teilte die Landeskirche mit. "Mit dieser Regelung wollen wir den Zugang zum Gottesdienst so offen wie möglich halten, Genesenen und Geimpften aber auch ermöglichen, wieder mehr Normalität zu leben, wenn sie das möchten", sagt Stefan Werner, Direktor im Oberkirchenrat in Stuttgart.

Ungeimpfte haben durch neue Corona-Verordnung weniger Rechte

Während es bei religiösen Veranstaltungen bisher keinen 3G- oder 2G-Nachweis braucht, sieht es in anderen Bereichen viel strikter aus. Laut der neuen Verordnung werden unterschiedliche Warn- und Alarmstufen ausgerufen, die Abhängig von der Hospitalisierungsinzidenz sind. Ungeimpfte haben mit der Warnstufe nur noch mit negativem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Ein Antigentest reicht nicht mehr. Ab Stufe drei - die Alarmstufe haben Ungeimpfte gar keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Kultur- und Sportveranstaltungen.

