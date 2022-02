Neue Corona-Verordnung: BW hebt 3G im Einzelhandel auf

Die Diskussion um Lockerungen läuft auf Hochtouren. Baden-Württemberg schafft nun alle Zugangsregeln für den Einzelhandel ab. In der derzeit geltenden Alarmstufe galt bislang 3G.

Die 3G-Regel im Einzelhandel in Baden-Württemberg wird aufgehoben. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittag nach der Kabinettssitzung an. Künftig soll im Einzelhandel lediglich noch eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Das werde in der neuen Corona-Verordnung geregelt, die am Mittwoch in Kraft tritt.

Die in der "Alarmstufe II" vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel bleibt laut Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) jedoch erhalten. Derzeit sind die Corona-Zahlen allerdings unter den Grenzwerten für die "Alarmstufe II".

Kretschmann: Entscheidungen seien "pandemisch vertretbar"

Ministerpräsident Kretschmann sagte zur Begründung, dass ohnehin zahlreiche Kontakte in Geschäften des täglichen Bedarfs wie Supermärkten stattfänden, in denen es keine 3G-Beschränkungen gibt. Daher sei die Vorgabe für den restlichen Einzelhandel aus pandemischer Sicht nicht mehr vertretbar. Zudem gehe es darum, wieder für mehr Einheitlichkeit zu sorgen, nachdem in einigen anderen Bundesländern die 3G-Regel im Einzelhandel schon nicht mehr gilt.

Anzahl der Zuschauer bei Veranstaltungen erhöht

Für Großveranstaltungen gilt grundsätzlich eine Kapazitätsbeschränkung von jeweils 50 Prozent. Im Freien sind bei 2G-Plus maximal 10.000 Personen und bei 2G-Veranstaltungen 5.000 Personen erlaubt.

Im geschlossenen Raum sind bei 2G-Plus 4.000 Personen und bei 2G-Veranstaltungen 2.000 Personen zugelassen.

Weiterhin müssen bei diesen Veranstaltungen bei mehr als 500 Zuschauenden feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden. Maximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein.

Auch für Volks- und Stadtfeste erhöht sich die zugelassene Zahl der Besuchenden bei genereller Beschränkung auf 50 Prozent: maximal 5.000 Besuchende bei 2G und maximal 10.000 Besuchende bei 2G-Plus.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

3G für Religionsgemeinschaften kommt nicht wie geplant

Bislang war vorgesehen, dass ab der kommenden Woche bei Zusammenkünften etwa in Kirchen, Moscheen und Synagogen die 3G-Regel gilt. Dazu wird es nun doch nicht kommen. Kretschmann sagte, das Vorhaben werde "zurückgestellt".

Gastronomie und Co: Erheben von Kontaktdaten fällt großteils weg

Die Vorgaben zur Datenerhebung durch Betreiberinnen und Betreiber etwa in der Gastronomie oder Veranstalterinnen und Veranstalter werden weitestgehend aufgehoben. Lediglich in vulnerablen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie in Clubs- und Diskotheken müssen Kontaktdaten weiterhin erhoben werden.

Der Vertrag mit dem privaten Betreiber der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung werde nicht über Ende März hinaus verlängert, teilte das Sozialministerium bereits im Vorfeld mit. In den meisten Bereichen soll dann die Corona-Warn-App dafür eingesetzt werden.