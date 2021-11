Verschärfung angekündigt: BW plant neue Corona-"Alarmstufe" mit 2G Plus und Ausgangssperren

Wegen der hohen Corona-Zahlen arbeitet die Landesregierung in Baden-Württemberg an neuen Corona-Regeln. Neben regionalen Ausgangssperren soll es auch schärfere 2G-Regeln geben.

Die baden-württembergische Landesregierung will am Dienstag schärfere Corona-Regeln beschließen. Das hat der SWR aus Regierungskreisen erfahren. Bereits am Mittwoch soll die neue Verordnung in Kraft treten - und könnte auch direkt greifen.

Neue Corona-"Alarmstufe" ab Mittwoch?

Denn die Landesregierung plant eine neue "Alarmstufe". Sie gilt wenn mehr als 450 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen liegen oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz den Grenzwert von sechs überschreitet. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche mit einer Corona-Infektion in eine Klinik kommen. Während diese Zahl aktuell unter dem Grenzwert von sechs liegt, wird die Marke für belegte Intensivbetten überschritten: Am Montag (Stand 16 Uhr) waren 487 Intensivbetten belegt. Bleibt der Wert bei über 450, würden am Mittwoch in verschiedenen Bereichen 2G-Plus-Regeln gelten. Zutritt hat dann nur, wer geimpft oder genesen ist und einen negativen Schnelltest vorweisen kann.

Was bedeuten 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

2G Plus in Bars, Clubs und auf Weihnachtsmärkten

Die 2G-Plus-Regelung würde beispielsweise für körpernahe Dienstleistungen außer Friseuren, Bars, Clubs und Veranstaltungen mit Gesang und Blasmusik und auf Weihnachtsmärkten gelten. In Bars und Clubs wären auch 12- bis 17-Jährige von der 2G-Regel betroffen. Später solle die 2G-Regel für Jugendliche auch auf Restaurants, Kultur- und Sporteinrichtungen erweitert werden - allerdings mit einer Übergangsfrist. Wie lange diese dauert, ist nicht bekannt. Die angekündigte Verschärfung der Corona-Regeln führte zu kurzfristigen Absagen bei Weihnachtsmärkten, etwa in Stuttgart, Esslingen oder Ludwigsburg. Andere Märkte stehen derzeit auf der Kippe.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagmorgen aus Regierungskreisen erfuhr, sollen die 2G-Plus-Regeln auch auf alle Veranstaltungen in Kultur, Freizeit und Sport ausgeweitet werden. Die Regel solle auch für Vereinssport, Stadt- und Volksfeste gelten.

Regionale Ausgangssperren für Ungeimpfte in Hotspot-Kreisen

Darüber hinaus soll es in Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 500 nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte geben. Solche Ausgangsbeschränkungen wurden bereits vor kurzem im Ostalbkreis, dem Kreis Biberach und im Schwarzwald-Baar-Kreis verhängt. Extrem hohe Inzidenzen verzeichneten unter anderem auch die Kreise Rottweil, Tuttlingen, der Enzkreis und der Stadtkreis Pforzheim.

Bereits am Donnerstag hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zudem nach dem Bund-Länder-Treffen angekündigt, dass es bei Veranstaltungen wieder eine Obergrenze für Besucherinnen und Besucher geben soll. Am Dienstagmittag will Kretschmann mit Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) über die Corona-Lage in Baden-Württemberg informieren.