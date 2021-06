per Mail teilen

Da die Inzidenzen in Baden-Württemberg weiter sinken, hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verabschiedet. Die Lockerungen gelten für Städte und Kreise mit einer Inzidenz stabil unter 35.

Die weiteren Öffnungsschritte sehen vor, dass die Menschen in Baden-Württemberg bei stabil sinkenden Infektionszahlen künftig wieder ohne Corona-Test in die Außengastronomie, ins Freibad oder ins Open-Air-Theater können.

Voraussetzung ist allerdings, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 35 bleibt. Eine entsprechende neue Verordnung, die die Landesregierung am Donnerstag verabschiedet hat, gilt ab kommendem Montag (7. Juni).

Einzelne Kommunen könnten bis Montag schon die stabile 35er-Inzidenz erreicht haben – Heidelberg oder der Bodenseekreis zum Beispiel liegen derzeit schon unter der Marke.

Private Feiern mit bis zu 50 Personen wieder erlaubt

Auch Feiern im Restaurant und Veranstaltungen im Freien mit deutlich mehr Besuchern sollen wieder möglich sein. So können Veranstaltungen im Freien dann wieder mit bis zu 750 Besucherinnen und Besuchern stattfinden. Außerdem werden Feiern in Gastronomiebetrieben mit bis zu 50 Personen erlaubt. Dafür gilt allerdings weiterhin eine Testpflicht oder der Nachweis, geimpft oder genesen zu sein.

Für jeden Besucher einer Messe, Ausstellung oder eines Kongresses muss bei einer stabilen Inzidenz unter 35 außerdem nur noch mit sieben Quadratmeter Fläche gerechnet werden. Der bisher am weitesten reichende Öffnungsschritt drei (Inzidenz stabil unter 50) sieht zehn Quadratmeter vor.

Schüler-Tests sollen künftig 60 Stunden gültig sein

Für Schülerinnen und Schüler gibt es außerdem eine Extra-Erleichterung: Die Testergebnisse aus dem Präsenzunterricht in der Schule können sie künftig auch außerhalb der Schule nutzen, überall da, wo Tests nötig sind. Ein Schul-Test soll künftig 60 Stunden lang gültig sein. Diese Regelung greift, solange die Inzidenz unter 100 bleibt.

Für den Betrieb der Schulen an sich, solle es noch eine neue eigene Ressort-Verordnung geben, hieß es. Die bisherigen Schul-Regelungen in der Corona-Verordnung würden daher weitgehend aufgehoben.

Restaurants dürfen bei stabiler Inzidenz unter 50 bis 1 Uhr nachts öffnen

Die Landesregierung hat die 35er-Schwelle neu in die Corona-Verordnung eingezogen. Bisher war nur geregelt, was passiert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 oder unter 50 liegt. Diese seit Mitte Mai geltenden Öffnungsstufen wurden außerdem erweitert.

Vor allem ist Stufe drei nun schneller als bisher erreichbar, nämlich bei fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Inzidenz unter 50. In diesem Fall dürfen dann Kneipen und Restaurants wieder bis 1 Uhr nachts öffnen.

Lucha warnt: "Wir sind noch nicht über den Berg"

"Es besteht Anlass zur Hoffnung, die Zahl der Geimpften steigt und auch die Inzidenzen sinken. Es könnte ein unbeschwerter Sommer werden", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Dennoch sollte aber allen klar sein, dass man sich noch mitten in der Pandemie befinde, so Lucha. "Wir sind noch nicht über den Berg", warnte der Minister. Alle seien jetzt gefragt, verantwortungsvoll mit den Erleichterungen umzugehen. "Wie sich die Pandemie über den Sommer entwickelt, haben wir alle zum großen Teil selbst in der Hand", sagte Lucha.