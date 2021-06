Das Kultusministerium lockert weiter die Corona-Regeln an Schulen in Baden-Württemberg. Mehr Freiheiten gelten etwa im Schulsport und für Abschlussfeiern.

Das Kultusministerium hat angesichts der weiter sinkenden Infektionszahlen eine neue Corona-Verordnung für Schulen in Baden-Württemberg erlassen. Sie ist am Montag in Kraft getreten. Unter anderem ist Sportunterricht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz im Stadt- oder Landkreis von unter 50 an allen Schularten möglich, wie ein Sprecher gegenüber dem SWR bestätigte.

Lockerungen für Sport und Abschlussfeiern

Bei einer Inzidenz von unter 35 könne der Sportunterricht sogar unabhängig von der Klassenzugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler stattfinden. Außerdem würden Abschlussfeiern und Abibälle ab sofort wie öffentliche Veranstaltungen behandelt, so der Sprecher.

Nach der neuen Corona-Verordnung, die ebenfalls am Montag in Kraft trat, sind bei Inzidenzen unter 10 in geschlossenen Räumen bis zu 500 Personen erlaubt, bei Inzidenzen unter 35 bis zu 250 Personen ohne Test und Impfnachweis.

Neues Vier-Stufen-Modell regelt Lockerungen

Mit der Änderung passt das Kultusministerium die Verordnung an das neue Vier-Stufen-Modell an. So gelten verschiedene Regeln bei Inzidenzen von mehr als 50 (Stufe vier), zwischen 50 und 35 (Stufe 3), zwischen 35 und 10 (Stufe 2) und von unter 10 (Stufe 1).

