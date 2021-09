Neue Corona-Verordnung in BW veröffentlicht: Diese Einschränkungen drohen Ungeimpften

Die baden-württembergische Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung erlassen. Ab einer bestimmten Warnstufe gilt künftig 2G.

Die neue Corona-Verordnung sieht ein mehrstufiges Warnsystem vor, mit dem die Landesregierung eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern will, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Die neue Verordnung soll in der Nacht auf Donnerstag ab 0 Uhr in Kraft treten.

Die neuen Warnstufen im Überblick - SWR Aktuell, Dienstag, 14. September 2021:

In der Grundstufe gilt wie bisher die 3G-Regel. Wenn 250 Intensivbetten an zwei Werktagen in Folge mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt sind, tritt eine Warnstufe in Kraft. Sie gilt auch, wenn acht von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind. Ungeimpfte können öffentliche Veranstaltungen, Museen, Theater oder Restaurants dann nur noch mit negativem PCR-Test besuchen.

2G-Regel gilt in höchster Warnstufe

Bei der Belegung von mehr als 390 Intensivbetten mit Corona-Patienten oder wenn die Hospitalisierungsinzidenz bei zwölf liegt, gilt laut Verordnung die 2G-Regel. Wer nicht geimpft oder genesen ist, hätte dann keinen Zutritt mehr zu Gaststätten, Kultur-und Sportveranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen. Im Einzelhandel müssen Ungeimpfte einen negativen Schnelltest vorlegen.

Ausnahmen gelten für Supermärkte, Tankstellen sowie Busse und Bahnen. Ausgenommen von der PCR-Testpflicht und der 2G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Die strengeren Maßnahmen sollen erst in Kraft treten, wenn die Grenzwerte fünf Werktage in Folge überschritten wurden.

Vor allem Ungeimpfte auf Intensivstationen

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) verwies am Dienstag darauf, dass unter den Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen 95 Prozent ungeimpft seien. Es gehe darum, die Nicht-Geimpften zu schützen, aber die Maßnahmen seien auch eine Motivation fürs Impfen, so der Grünen-Politiker.

Auf den Intensivstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser werden derzeit (Stand: Dienstag, 16 Uhr) 206 Covid-19-Patienten behandelt. Davon bekommen 95 (46,1 Prozent) künstliche Beatmung. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb von einer Woche pro 100 000 Einwohner in eine Klinik eingeliefert wurden, beträgt 2,25.