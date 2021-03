Die Corona-Regeln im Land sind von Montag an etwas lockerer: Einschränkungen fallen unter anderem für Treffen mit Freunden und für den Einzelhandel weg. Bei einigen Änderungen kommt es jedoch auf die Inzidenz an.

Nach der Bund-Länder-Konferenz am vergangenen Mittwoch (3.3.) hat Baden-Württembergs Regierung die Corona-Verordnung des Landes nun entsprechend der Beschlüsse aktualisiert. Demnach werden die Corona-Einschränkungen ab Montag teils gelockert. Grundlage dafür ist der inzidenzabhängige Stufenplan, auf den sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geeinigt hatte.

Buchhandlungen dürfen wieder öffnen. Es gelten jedoch die Hygieneauflagen für den Einzelhandel: Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske), Begrenzung der Kundenzahl auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen weiteren Kunden für jede weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau- und Raiffeisenmärkte dürfen wieder ihr komplettes Sortiment anbieten. Auch hier gelten die Hygieneauflagen für den Einzelhandel.

Friseurbetriebe und Barbershops dürfen nach Terminvereinbarung wieder alle Dienstleistungen anbieten. Bei den Behandlungen müssen Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen werden kann, müssen die Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest haben.

Boots- und Flugschulen dürfen wieder öffnen. Bei der praktischen Ausbildung und Prüfung sowie bei der theoretischen Ausbildung und Prüfung müssen Schülerinnen und Schüler sowie Ausbildende eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

Ab einer kreisweit stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 können weitere Lockerungen hinzukommen.

Dann sind Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten wieder möglich. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen (außer Schwimmbäder) ist für den Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Die Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen ist laut Verordnung in keinem Fall erlaubt.

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen sind dann wieder erlaubt. Dazu zählen Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. Bei den Behandlungen müssen Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

Der Einzelhandel darf "Click & Meet" anbieten. Kundinnen und Kunden können sich nach vorheriger Terminabsprache in einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter gleichzeitig anwesend sein. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte müssen eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

Darüber hinaus dürfen Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten nach vorheriger Terminbuchung besucht werden. Die Kontaktdaten müssen dokumentiert werden.

Zusätzlich zu den bereits genannten Lockerungen können in Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 weitere Regeln aufgeweicht werden. Voraussetzung: Das Gesundheitsamt muss feststellen, dass die Inzidenz seit fünf Tagen unter 50 liegt.

Wenn dies eintritt, dürfen Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte wieder komplett öffnen. Weiterhin bestehen bleiben dabei die für diesen Bereich geltenden Hygieneauflagen: Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske), Begrenzung der Kundenzahl auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen weiteren Kunden für jede weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten können dann ohne vorherige Buchung besucht werden. Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden.

Im Freien und auf Außensportanlagen ist sogenannter kontaktarmer Sport in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen möglich. Daneben können Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen Einzelunterricht und Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre anbieten. Ausgenommen sind Ballett- und Tanzschulen.

Wenn in einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 50 steigt, entfallen diese Lockerungen laut Landesverordnung automatisch wieder.

Kreise, die schon jetzt seit fünf oder mehr Tagen unterhalb einer Inzidenz von 50 liegen, können sogar schon Anfang der Woche den gesamten Einzelhandel öffnen. Wenn das jeweilige Gesundheitsamt den Inzidenzfall ausrufe, seien Öffnungen "ab morgen" möglich, teilte das zuständige Landessozialministerium am Sonntag (7.3.) auf Anfrage mit.

Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 sind im betreffenden Stadt- oder Landkreis wieder Treffen von bis zu zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten möglich. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei wieder mit.

Steigt in einem Stadt- oder Landkreis nach Feststellung des Gesundheitsamts die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten in diesem Kreis automatisch folgende Beschränkungen in Kraft:

Erweiterte Kontaktbeschränkungen: ein Haushalt plus eine weitere nicht zum Haushalt gehörende Person; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit.

Schließung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten für den Publikumsverkehr.

Schließung von Außensportanlagen für den Amateur- und individuellen Freizeitsport. Individualsport ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts plus einer weiteren nicht zum Haushalt gehörende Person erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit.

Der Einzelhandel darf kein "Click & Meet" anbieten.