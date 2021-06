Baden-Württemberg will am Freitag eine neue Corona-Verordnung verkünden, die am kommenden Montag in Kraft tritt. Sie sieht weitere Lockerungen bei niedrigen Inzidenzen vor.

Die neue Verordnung soll einfacher und übersichtlicher sein als die bisherigen. In einem Vier-Stufen-Modell, das nach den Sieben-Tages-Inzidenzen in den Stadt- und Landkreisen gestaffelt ist, soll es erstmals auch eine Stufe mit Inzidenzen unter 10 geben. Dann sind weitere Erleichterungen im öffentlichen Leben vorgesehen - etwa bei Sport und Kultur oder öffentlichen Veranstaltungen. Inzidenzen in Stadt- und Landkreisen zuletzt stark gesunken Ziel sei es, den Menschen nachvollziehbare Regeln an die Hand zu geben, die sie akzeptieren, so eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums gegenüber dem SWR. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Baden-Württemberg ist zuletzt weiter gesunken und liegt landesweit unter 10. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts liegen zudem bereits 30 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg unter dem 10er-Inzidenzwert (Stand 24.6., 16 Uhr). Mehr Lockerungen bei Kontaktregeln? Abhängig von Inzidenzen zwischen 100 und bis unter zehn sollen demnach laut SWR-Informationen in Zukunft unterschiedliche Lockerungen gelten. Stufe vier gilt demnach bei einer Inzidenz von 100 bis 50, Stufe drei von 50 bis 35, Stufe zwei von 35 bis 10 und Stufe eins für alle Kreise mit einer Inzidenz unter 10. Vier-Stufen-Plan für Lockerungen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg soll grundlegend überarbeitet werden Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt täglich. Die Landesregierung will die Corona-Regeln deshalb vereinfachen. Vier Richtwerte soll es nach SWR-Informationen geben. mehr... Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass die grün-schwarze Landesregierung die Regeln mit dem Stufenmodell deutlich vereinfachen will. Der Entwurf für die neue Verordnung kommt aus dem Gesundheitsministerium. Wie die Lockerungen im Einzelnen aussehen, soll dann am Freitag bekannt werden. Es wird aber damit gerechnet, dass sich bei einer Inzidenz von unter zehn wieder mehr Menschen aus mehr Haushalten treffen dürfen. Bisher gilt, dass sich in Kreisen mit einer Inzidenz unter 50 bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten treffen dürfen.