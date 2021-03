Von Montag an gelten in Baden-Württemberg einige Neuerungen rund um die Coronavirus-Pandemie. Ein Überblick:

Was Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits zur Wochenmitte im Landtag angekündigt hatte, wird jetzt umgesetzt: Demnach gilt von Montag an in Autos eine Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske) für alle Insassen, wenn haushaltsfremde Personen im Fahrzeug mitfahren. Paare, die nicht zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt.

Bei der "Notbremse" bleibt die allgemeine Regelung der Kontaktbeschränkung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten dürfen zusammenkommen. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Eigentlich sieht die Notbremse vor, dass sich in Hotspot-Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 nur ein Haushalt mit einer zusätzlichen Person treffen darf. Zuletzt hatte es geheißen, die Lockerung sei eine Sonderregelung für die Osterfeiertage.

Überall dort, wo ein negativer Schnelltest auf Covid-19 erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte durchgeführt und ausgewertet werden. Möglich ist auch die Durchführung von nicht geschulten Personen, wenn dies unter Aufsicht eines geschulten Dritten geschieht und unter dessen Beisein ausgewertet wird.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim muss das Land Baden-Württemberg seine Regeln für den Buchhandel anpassen. Der VGH hatte am Mittwoch einen Passus in der Corona-Verordnung des Landes für ungültig erklärt, der Regelungen für den "normalen" Einzelhandel abseits von Grundversorgern wie Supermärkten, Apotheken oder Tankstellen aufstellt. Entsprechend gehören Buchhandlungen laut Corona-Verordnung des Landes ab Montag nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für sie gelten nun auch die entsprechenden Regelungen von "Click & Collect" beziehungsweise "Click & Meet".

Die Corona-Verordnung wurde entsprechend angepasst, wonach die Kontaktnachverfolgung über Apps ermöglicht wird. Konkret könne die Erhebung und Speicherung "auch in einer für den zur Datenverarbeitung Verpflichteten nicht lesbaren Ende-zu-Ende-verschlüsselten Form nach dem Stand der Technik erfolgen, solange sichergestellt ist, dass das zuständige Gesundheitsamt die Daten im Falle einer Freigabe durch den zur Datenverarbeitung Verpflichteten in einer für das Gesundheitsamt lesbaren Form erhält." Hintergrund der Änderung ist die Ankündigung des baden-württembergischen Sozialministeriums, die Luca-App landesweit einsetzen zu wollen.

In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen.

Zusätzlich zu den Änderungen weist die Landesregierung Landräte und örtliche Gesundheitsämter an, die Regelungen der "Notbremse" umzusetzen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mehrere Tage hintereinander über 100 liegt. Dazu gehören die bereits in vorherigen Versionen der Corona-Verordnung vorgesehenen Ausgangssperren am Abend. Bei Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 100 wird die Landesregierung die Behörden vor Ort anweisen, Ausgangssperren zu verhängen, wenn alle anderen Maßnahmen versagt haben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte im Exklusiv-Interview mit dem SWR am Freitag betont, die regionale Notbremse und auch die Ausgangssperre konsequent umsetzen zu wollen.

Das Projekt zur Modellstadt Tübingen wird zunächst bis zum 18. April fortgesetzt. Dort, wo es möglich ist, plant Baden-Württemberg zudem weitere Modellversuche umzusetzen, etwa im Kulturbereich.