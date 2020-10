per Mail teilen

Nach zuletzt stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen arbeitet die baden-württembergische Landesregierung an der Virus-Eindämmung. Nun wird die nächste "Alarm-Stufe" ausgerufen, aber auch andere Maßnahmen sollen verschärft werden.

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) verkündet am Dienstag im Kabinett den Eintritt in die sogenannte Anstiegsphase. Das hat ein Regierungssprecher dem SWR bestätigt. Das Ausrufen der zweiten Stufe hat für den Alltag in Baden-Württemberg keine besonderen Auswirkungen. Diese zweite von drei Pandemiestufen beinhaltet etwa eine strengere Kontrolle von Maßnahmen, Appelle an die Öffentlichkeit und das bedarfsabhängige Hochfahren von Corona-Ambulanzen und Teststellen. Erst ab der dritten Stufe wären weitere Beschränkungen etwa für Heimbesuche möglich.

Anlass sei das aktuelle Infektionsgeschehen im Land, sagte der Sprecher. In einigen Regionen und Städten gebe es ein diffuses Infektionsgeschehen, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liege zudem im ganzen Land bereits bei 15. Die Pandemiestufe zwei gilt, wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 10 Fällen je 100.000 Einwohner überschritten wird und zusätzlich das Infektionsgeschehen diffus ansteigt oder sich die landesweiten wöchentlichen Fallzahlen innerhalb von zwei Wochen verdoppeln. Die dritte, sogenannte kritische Phase, würde eintreten, wenn die Zahl der Neuinfektionen landesweit über 35 je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen steigt und Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar sind.

Orientierung am dreistufigen Warnsystem

Die grün-schwarze Landesregierung hatte im September ein dreistufiges Alarm-System vorgestellt, um eine zweite Corona-Infektionswelle und einen landesweiten Lockdown unter allen Umständen zu verhindern. Entscheidend für die Einstufung dabei ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Aber auch andere Faktoren spielten bei der Bewertung eine Rolle, etwa die absoluten Infektionszahlen, die Zahl der Tests oder der Reproduktionswert (R-Wert), der angibt, wie viele Menschen ein Erkrankter im Schnitt mit dem Virus ansteckt.

Das sind die Sieben-Tages-Inzidenzen für Ihren Landkreis:

Landkreis Esslingen verschärft Auflagen für private Feiern

Angesichts hoher Infektionszahlen wurde im Kreis Esslingen bereits am Montag eine Allgemeinverfügung für private Feiern auf den Weg gebracht, die auf der Einigung von Bund und Ländern beruht. Sie ist seit Dienstag in Kraft. In öffentlichen oder angemieteten Räumen wie Gaststätten sollen höchstens noch 50 Personen gemeinsam feiern dürfen, wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte.

Mannheimer Gemeinderat berät über Beschränkungen

Auch Mannheim will die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern beschränken, nachdem die Corona-Vorwarnstufe von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten worden ist. Eine konkrete Zahl nannte die Stadt aber noch nicht. Am Dienstag soll im Gemeinderat darüber beraten werden. Aktuell gibt es in Mannheim 138 akute Fälle.

Wie werden die Corona-Regeln kontrolliert?

Unterdessen überlegt die Landesregierung, wie die von Bund und Ländern beschlossenen Verschärfungen der Corona-Regeln vor allem für Feiern und für die Besucher von Gaststätten auch in Baden-Württemberg greifen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Gesundheitsminister Lucha wollen die jüngsten Änderungen fürs Land am Dienstag in Stuttgart vorstellen.

Aus Angst vor stärker steigenden Infektionszahlen in den Herbstferien waren die Corona-Maßnahmen Ende September in Absprache zwischen Bund und Ländern wieder verschärft worden. Unter anderem sollen private Feiern eingeschränkt werden. Außerdem droht künftig ein Bußgeld, wenn falsche persönliche Angaben beim Restaurantbesuch gemacht werden.

Dehoga: "Wir sind Gastgeber und keine Hilfspolizisten"

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband lehnt allerdings eine Verantwortung der Wirte für diese Kontaktlisten strikt ab. "Wir sind Gastgeber und keine Hilfspolizisten", sagte ein Sprecher des Landesverbandes. Es gebe keine Rechtsgrundlage, die die Gastronomen verpflichte, ihre Gäste zu kontrollieren. "Unsere Betriebe können das auch gar nicht leisten", sagte der Dehoga-Sprecher. Er appellierte an die Besucher von Restaurants und Kneipen, die Listen richtig auszufüllen. "Das ist eine wichtige Sache", sagte er. "Da gibts keinen Raum für Späße."