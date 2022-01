Corona-Pandemie in BW: Neue Quarantäne-Regeln gelten ab Mittwoch

Die neuen Quarantäne-Regeln für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen sollen in Baden-Württemberg am Mittwoch in Kraft treten. Die Regelungen der Alarmstufe werden verlängert.

Ab Mittwoch gelten in Baden-Württemberg neue Regeln für Menschen, die wegen des Coronavirus' in Quarantäne müssen. Das sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums dem SWR. Außerdem sollen die Bestimmungen der Alarmstufe II weiter gelten, auch wenn die damit verbundenen Grenzwerte im Land inzwischen unterschritten werden. Grund sind die Bund-Länder-Vereinbarungen: in der Alarmstufe I würde in Baden-Württemberg, anders als jetzt beschlossen, 2G in der Gastronomie gelten und Diskotheken dürften wieder öffnen.

Keine Quarantäne bei Kontakt für Geboosterte und frisch Geimpfte

Wie von Bund und Ländern beschlossen, werden Kontaktpersonen von Infizierten künftig von der Quarantäne befreit, wenn sie die Auffrischungsimpfung bekommen haben oder die zweite Impfung weniger als drei Monate zurückliegt. Die Frist von drei Monaten gilt auch für eine Genesung.

Quarantäne berechnen Ermittle, wie lange deine Quarantäne dauert. Negativer PCR-Test / Antigen-Schnelltest liegt vor? Bist du jünger als 18 Jahre? Bist du frisch geboostert, doppelt geimpft oder genesen? Als frisch doppelt geimpft oder genesen gilt, wessen Impfung bzw. Erkrankung weniger als drei Monate her ist. Berechnen Quelle: Bund-Länder-Beschluss vom 7.1.2022

Entlassung aus der Quarantäne nach sieben Tagen mit Test

Für Infizierte oder nicht geimpfte Kontaktpersonen gelten zehn Tage Quarantäne, die verkürzt werden kann: nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder einem zertifizierten Schnelltest. Für Schülerinnen und Schüler ist die Zeit auf fünf Tage verkürzt. Beschäftigte von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe können die Quarantäne ausschließlich mit einem negativen PCR-Test und 48 Stunden Symptomfreiheit vorzeitig beenden.

Das Land überarbeite momentan die Quarantäne-Verordnung, so ein Ministeriumssprecher. Morgen soll sie verkündet werden und am Mittwoch in Kraft treten.