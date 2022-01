Freiburg, Karlsruhe, Reutlingen: Tausende protestieren erneut gegen Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg

Immer mehr Kommunen gehen gegen Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen vor, wenn sie nicht angemeldet wurden. Am Samstag gingen allerdings Tausende auf die Straßen - legal und friedlich.

In Freiburg demonstrierten nach Polizeiangaben an die 6.000 Menschen am Samstag gegen die Corona-Politik. Der mit rund 4.000 Teilnehmern angemeldete Protest fand unter strengen Auflagen statt. Unter anderem musste die Maskenpflicht eingehalten und der Demonstrationszug in einzelne Abschnitte eingeteilt werden. Außerdem musste der Veranstalter für eine ausreichende Anzahl an Ordnungskräften sorgen.

Bei der Demonstration bis zum späten Nachmittag bliebt es weitgehend friedlich. Laut Polizei wurde die Maskenpflicht "überwiegend" eingehalten.

Vertreten waren unter anderem Unternehmer, Eltern mit Kindern und Mitarbeiter der Uni-Klinik. Auf Spruchbändern wandten sie sich gegen eine Impfpflicht und für "Freiheit, Menschlichkeit und Vernunft". Der lautstarke Demonstrationszug über die Ringstraßen führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegendemonstranten protestieren mit Schildern gegen die Demonstration der "Querdenker" in Freiburg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Starkes Polizeiaufgebot vor Ort

Der Zug wurde immer wieder von ganz in schwarz gekleideten Gegnern der Demonstration behindert, die teilweise versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften vor Ort und verhinderte körperliche Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern der Corona-Maßnahmen. Festnahmen gab es nicht.

Es handelt sich nicht um die erste vergleichbare Demonstration in Freiburg. Bei einer Veranstaltung kurz vor Weihnachten waren bereits rund 3.500 Menschen vor Ort gewesen.

Freiburg verbietet sogenannte "Montagsspaziergänge"

Am Tag vor dem Protest in Freiburg hatte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der mit "sofortiger Wirkung sogenannte Montagsspaziergänge" untersagt sind, wenn sie nicht angemeldet wurden. Die Stadt erklärte, mit den Aktionen wollten die Demonstranten ohne die sonst üblichen Auflagen durch die Stadt zu ziehen - insbesondere ohne die Einhaltung der notwendigen infektionsschützenden Maßnahmen. Dieses Verhalten gefährde vor allem vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Virusvariante Omikron die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Proteste auch in Karlsruhe und Reutlingen

Mindestens 1.800 Menschen haben laut Polizei in Karlsruhe gegen eine Impfpflicht und die aktuelle Corona-Politik demonstriert. Vom Platz der Menschenrechte aus marschierten die Demonstrierenden über die Brauerstraße Richtung Marktplatz. Mit Trommeln, dem Ruf "Freiheit" und Plakaten taten sie ihren Unmut gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Corona-Bestimmungen kund. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle bei der von der Bürgerbewegung "Karlsruhe steht auf" angemeldeten Demo. Die Abschlusskundgebung fand am frühen Abend wieder am Platz der Menschenrechte statt. Während des Protestzugs gab es Verkehrsbehinderungen.

Proteste gegen die Corona-Schutzregeln gab es auch in Reutlingen. Am Samstagnachmittag hatten sich laut Polizei anfangs rund 300, später 600 Menschen im Bürgerpark zu einer Versammlung getroffen. Die Kundgebung mit dem Motto "Lasst uns einfach reden: Geimpfte, Genesene und Gesunde" war vorab angemeldet und von der Stadt genehmigt worden. Am Abend zogen die Demonstrierenden begleitet von der Polizei durch die Stadt. Dabei wuchs ihre Anzahl auf rund 1.500 Personen. Der Abend verlief friedlich und weitgehend unter Beachtung der Maskenpflicht, bilanzierte die Polizei.

Tausende Demonstranten bundesweit unterwegs

Demonstrationen gegen die Corona-Politik fanden auch in anderen Bundesländern statt. Die größte Kundgebung gab es in Hamburg, wo laut Polizei die angemeldete Zahl von 11.000 Teilnehmern überschritten wurde. In der Hansestadt sollte die Kundgebung unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern" am Abend enden. Sie richtete sich insbesondere gegen eine Impfpflicht auch für Kinder. Zwischenfälle wurden nicht gemeldet.

Aktionen auch in der Bundeshauptstadt

In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Die Polizei zählte mehr als 70 Autos, 100 Räder und insgesamt etwa 200 Teilnehmer.