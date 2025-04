Koalitionsvertrag steht: Diese BW-Politiker haben Chancen auf ein Ministeramt

Umweltpolitik in der CDU - dafür steht kaum einer wie der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung. Er ist in Freiburg geboren, hat in Stockach Abitur gemacht, in Konstanz sein Juraexamen abgelegt und lebt noch heute am Bodensee. Oder im: Mit Frau und zwei Kindern ist er auf der Insel Reichenau zu Hause.

Im Ton eher leise, in der Sache fundiert, hat er Umwelt- und Klimathemen in seiner Partei vorangebracht. Dabei tut man sich mit anderen Politikfeldern leichter in der Union. Wer Karriere machen will, setzt eigentlich eher auf Sicherheit, Migration, Finanzen, Verteidigung. Auch, wenn es mit Angela Merkel eine sehr prominente Ausnahme gibt, die aber mittlerweile in den eigenen Reihen bei vielen nicht mehr als Vorzeigebeispiel gelten dürfte. Andererseits zeigt Merkels Weg zur Kanzlerin: Persönlichkeit und Machtinstinkt spielen eine noch größere Rolle als Politikfelder.

Einflussreicher Fachmann und geschickter Verhandler

Vielleicht auch deshalb bezweifelten manche Jungs Potential für die erste Reihe lange. Im Rennen um die Spitzenkandidatur seiner Partei in Baden-Württemberg hielten ihn viele für zu leise. Im politischen Berlin dagegen genießt er seit Jahren einen exzellenten Ruf als Fachmann und geschickter Verhandler. Als Chef der Landesgruppe der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten hat er viel Einfluss.

Allerdings gilt er als strikter Gegner einer Rückkehr zur Atomkraft - im Gegensatz zum künftigen Kanzler Friedrich Merz. In der Migrationspolitik vertritt er keinen so harten Kurs wie Merz. Er tat sich sehr schwer, gemeinsam mit der AfD einem CDU-Gesetz zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen zuzustimmen - und erklärte sich dazu öffentlich in einem Online-Video.