Start der neuen Bundesregierung: bis zuletzt Unmut aus BW über Ministerverteilung

Deutschland soll heute einen neuen Bundeskanzler bekommen - und neue Ministerinnen und Minister. Über die Ressortverteilung hatte ein BW-Minister bis zuletzt Unmut geäußert.

SPD, Grüne und FDP wollen den Sozialdemokraten Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag zum neunten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wählen. Er muss mindestens 369 Stimmen erhalten - die drei Ampel-Parteien kommen zusammen auf 416 Mandate. Bekommt Scholz demnach mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihn noch am Vormittag zum Kanzler ernennen. Der 63-Jährige wäre der vierte SPD-Kanzler nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder.

Kurz nach der Kanzlerwahl soll Scholz im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, seine Ernennungsurkunde bekommen. Dann soll er im Bundestag vereidigt werden. Die künftigen Bundesministerinnen und -minister werden danach ebenfalls erst im Schloss Bellevue ernannt und dann im Bundestag vereidigt.

Diese Minister sollen im neuen Bundeskabinett sitzen

In der neuen Regierung stellt die SPD sieben Ministerinnen und Minister: Wolfgang Schmidt (Kanzleramtschef), Karl Lauterbach (Gesundheit), Hubertus Heil (Arbeit und Soziales), Nancy Faeser (Innen), Christine Lambrecht (Verteidigung), Klara Geywitz (Bau) und Svenja Schulze (Entwicklung). Für die Grünen sind im Kabinett: Annalena Baerbock (Außen), Robert Habeck (Wirtschaft und Klimaschutz), Anne Spiegel (Familie), Steffi Lemke (Umwelt) und Cem Özdemir (Agrar). Habeck soll auch Vizekanzler werden. Die Kabinettsmitglieder der FDP sind Christian Lindner (Finanzen), Volker Wissing (Verkehr), Marco Buschmann (Justiz) und Bettina Stark-Watzinger (Bildung).

Mit dem Stuttgarter Cem Özdemir (Grüne) wird es demnach einen Bundesminister geben, der aus Baden-Württemberg kommt.

Unmut in Baden-Württemberg über Verteilung der Ministerien

In Baden-Württemberg hatte es zuletzt noch Unmut über die Verteilung der Ministerien in der neuen Ampel-Koalition gegeben - von Seiten des Landesverkehrsministers Winfried Hermann (Grüne). Am Dienstag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinen Verkehrsminister zur Zurückhaltung aufgerufen: "Damit zu hadern, macht einfach gar keinen Sinn, sondern jetzt heißt es, produktiv da ranzugehen", sagte Kretschmann. Hermann habe als Landesverkehrsminister alle Möglichkeiten, sich im Sinne grüner Verkehrspolitik einzubringen. Die Besetzung des Bundesverkehrsministeriums an die FDP sei nun mal beschlossene Sache, sagte Kretschmann. "Die Dinge sind, wie sie sind."

Die Grünen seien mit dem Wirtschafts-, dem Landwirtschafts- und dem Verbraucherministerium ökologisch in der Fläche vertreten. Hermann hatte sich in einem Interview sehr verstimmt darüber gezeigt, dass die Grünen das Verkehrsressort in der neuen Bundesregierung nicht erhalten haben. Die FDP, die mit Volker Wissing den neuen Bundesverkehrsminister stellen soll, sei in den vergangenen Jahren nicht aufgefallen als Partei der Verkehrswende, hatte Hermann der Wochenzeitung "Kontext" gesagt. Die Enttäuschung über die Besetzung sei bei vielen Grünen riesig. "Klimaschutz ohne Verkehrsministerium, ohne Verkehrswende, wie soll das gehen?", hatte Hermann gesagt. Der Landesverkehrsminister hatte im Interview zudem deutliche Kritik am rot-grün-gelben Koalitionsvertrag geäußert. Unter anderem sei in dem Vertrag die Verkehrswende bei den Themen Schienenverkehr und Nahverkehr "unterbelichtet".

SPD hat Bundestagswahl im September gewonnen

Die SPD hatte die Bundestagswahl am 26. September gewonnen und war nach einer Aufholjagd mit 25,7 Prozent stärkste Kraft vor CDU/CSU (24,1 Prozent) geworden. Rechnerisch möglich wäre auch ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP gewesen. Die zwei kleineren Parteien entschieden sich jedoch für Sondierungen und anschließend für Koalitionsverhandlungen mit der SPD.