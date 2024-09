4.000 Patientinnen und Patienten einer insolventen Hausarztpraxis in Elchingen (Kreis Neu-Ulm) haben nun wieder eine Ärztin vor Ort. Am Dienstag hat es die erste Notsprechstunde gegeben.

Pünktlich um 8 Uhr steht am Dienstag der erste Patient vor der Tür der Hausarztpraxis in Elchingen (Kreis Neu-Ulm). Eine neue Ärztin aus Roggenburg bietet in den Thalfinger Räumen des insolventen medizinischen Verwaltungszentrums Elklinik eine Notsprechstunde an. Anfang September waren 4.000 Patientinnen und Patienten plötzlich vor verschlossener Tür gestanden.