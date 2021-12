Neue Amtschefin im Sozialministerium

Das baden-württembergische Sozialministerium bekommt mit der 38-jährigen Leonie Dirks eine neue Amtschefin. Sie tritt am 1. Februar 2022 die Nachfolge von Uwe Lahl an. Lahl, der in den vergangenen zwei Jahren immer wieder als Erklärer der Corona-Verordnungen in Erscheinung trat, wird ab dem 1. Januar als "Amtschef zur Pandemiebewältigung" fungieren, heißt es aus dem Ministerium. Bis zum Amtsantritt von Dirks solle Lahl seine alte Aufgabe aber übergangsweise weiter ausfüllen. Die Politikwissenschaftlerin Dirks war bislang Leiterin der Zentralstelle im Sozialministerium. Dabei hatte sie im Rahmen der Corona-Pandemie leitende Aufgaben im Verwaltungsstab des Ministeriums.