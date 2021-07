Jobkiller oder Suchtprävention? Der neue Glücksspiel-Staatsvertrag wurde kontrovers diskutiert - jetzt ist er in Kraft getreten. Spielhallen-Betreiber befürchten Schließungen.

In Baden-Württemberg gelten seit Donnerstag neue Abstandsregeln für Spielhallen. Denn der Glücksspiel-Staatsvertrag schreibt vor, dass eine Spielhalle von einer Schule, einem Kindergarten oder einer anderen Spielhalle mindestens 500 Meter entfernt sein muss.

Glücksspiel-Staatsvertrag: Individuelle Auslegung möglich

Die Landesregierung will die Mindestabstands-Regeln konsequent umsetzen, obwohl Baden-Württemberg wie auch andere Bundesländer den Passus im neuen Glücksspiel-Staatsvertrag individuell auslegen könnten. Anders als in Rheinland-Pfalz oder Bayern gibt es keine weitere Übergangsregelung. Das Gesetz stamme aus dem Jahr 2012, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Spielhallen-Betreiberinnen und -Betreiber hätten acht Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten.

Der Automatenverband befürchtet, dass bis zu 80 Prozent der rund 2.000 Spielhallen in Baden-Württemberg schließen müssten und 8.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Besonders betroffen sei das Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz, sagte die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (Wahlkreis Waldshut). So müssten beispielsweise in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sechs von zwölf Spielhallen geschlossen werden.

"Gangbarer Weg": Ministerin verweist auf Koalitionsvertrag

"Vor einigen Jahren, als die Schweiz das Glücksspiel verboten hat, sind einige Glückspielhallen entstanden", so Hartmann-Müller. Es gebe eine große Betroffenheit, vor allem wegen der Arbeitsplätze. In einem Brief an Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat die Abgeordnete vergeblich ein Moratorium gefordert. Doch die Ministerin verweist auf den Koalitionsvertrag: "Wir als Land haben auch in der Koalition gemeinsam im Sinne des Spielerschutzes und der Suchtbekämpfung entschieden." Die neue Regelung hält sie für einen "gangbaren Weg".

Suchtexpertinnen und -experten begrüßen die Abstandsregeln. "Langfristig sehen wir das als die richtige Präventionsstrategie gegen Glücksspielsucht", sagte Christa Niemeier von der Landesstelle für Suchtfragen. "Der größte Umsatz in der Spiel-Industrie kommt von den Süchtigen", betonte sie.