Wieso die Wasserschutzpolizei in Kehl eine neue Station hat

Der Rheinhafen in Kehl hat eine neue Wasserschutzpolizei-Station. Der moderne Neubau soll die Zusammenarbeit der deutschen Polizei mit der französischen Gendarmerie weiter stärken.

Die deutsch-französische Wasserschutzpolizei in Kehl (Ortenaukreis) ist in eine neue Einsatzzentrale umgezogen. Ab sofort arbeiten dort 30 Personen aus Deutschland und Frankreich gemeinsam in einem energieeffizienten Neubau direkt am Rhein. Eingeweiht wurde die neue Station am Freitag unter anderem von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und dem französischen Präfekten der Region Grand Est, Jacques Witkowski.