Neue Nordtribüne im Karlsruher Wildparkstadion schon früher fertig

Die Nordtribüne des neuen Karlsruher Wildparkstadions geht früher in Betrieb als geplant. Sie steht zum nächsten Zweitliga-Heimspiel gegen Heidenheim in vollem Umfang zur Verfügung.

Mit Fertigstellung und Übergabe der Nordtribüne können über 26.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Heimspiele des Karlsruher SC besuchen. Das sind über 7.000 zusätzliche Plätze. Das beschert dem Verein zusätzliche Einnahmen, mit denen ursprünglich nicht geplant wurde.

Millioneninvestition in Ausbau der Haupttribüne

Ursprünglich sollte die neue Nordtribüne zusammen mit der neuen Haupttribüne erst im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen. In den kommenden Monaten folgt nun noch der Innenausbau der Haupttribüne. Dafür investiert der KSC noch einmal zehn Millionen Euro in die Infrastruktur, zum Beispiel in Medientechnik und Ausbau der VIP-Bereiche. Rund 120 Millionen Euro kostet das Stadion, die Infrastruktur drumherum weitere rund 30 Millionen.

"Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich hier reinkomme und diese wunderbare, stimmige Architektur sehe."

Die neue Haupttribüne des Wildparkstadions wird in den kommenden Monaten ausgebaut SWR

Im kommenden Mai soll das neue Wildparkstadion feierlich eingeweiht werden. Der KSC steht in Verhandlungen mit einem namhaften Verein für das Eröffnungsspiel. Wer der Gegner sein wird, wird noch nicht verraten.