Bisher brauchen die Labore bis zu zwei Tage, um das Ergebnis aus einem Nasen- oder Rachenabstrich zu ermitteln. Bei dem Arzt aus Baden-Baden geht das deutlich schneller.

Der Gurgeltest vom Baden-Badener Arzt Sven Gehrke soll einfacher, schneller und angenehmer sein als die herkömmlichen PCR-Tests mit Nasen- und Rachenabstrich. Dafür muss die Testperson laut Gehrke nur zuhause eine Minute lang mit Leitungswasser gurgeln und das Wasser anschließend in einen kleinen, gekühlten Behälter spucken. "Dann wird die PCR-Untersuchung im Labor durchgeführt", so der Mediziner im SWR. Die Auswertung soll dann nur 45 Minuten dauern.

SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern im Gespräch mit Sven Gehrke:

Testverfahren ist hochsensibel

Wenn die Testperson bestimmte Dinge beachtet - zum Beispiel vor dem Test ein paar Stunden nichts essen und vor dem Gurgeln ein paar mal kräftig husten - sei der Test sogar deutlich empfindlicher als der herkömmliche Nasenabstrich. Wichtig sei, dass sich während des Tests niemand mit im Raum befinde, um das Ergebnis nicht verfälschen zu können. "Der Test ist so empfindlich - es reicht ein einzelnes Virus und der Test ist dann falsch-positiv", so Gehrke. Misstrauisch würde man deshalb, wenn die Viren-Konzentration besonders niedrig sei. Dann müsse in der Regel noch einmal ein herkömmlicher Test durchgeführt werden.

Sven Gehrke, Arzt aus Baden-Baden Dr. Gehrke

Krankenkassen übernehmen die Kosten derzeit noch nicht

Während die Kosten für den herkömmlichen Mund-Nasen-Abstrich in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, ist dies bei dem neuartigen Verfahren aus Baden-Baden bisher noch nicht der Fall. Dies liege daran, dass das Robert-Koch-Institut den Gurgelwasser-Test "noch nicht offiziell freigegeben" habe, sagt Gehrke. Allerdings gebe es bereits Erfahrungen damit aus Österreich. Hier sei bereits bestätigt worden, dass das Testverfahren "mindestens so gut ist wie Nasen-Abstriche". Allerdings habe man dort bisher keine Zeit gefunden, die Daten zu publizieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe die Tests hingegen bereits freigegeben und an deren Kriterien halte man sich in Baden-Baden bei den Gurgelwasser-Tests.