Ex-Domkapellmeister zurück auf der Bühne: Böhmann leitet neue Chorakademie

Nach einer erbitterten Auseinandersetzung mit der Erzdiözese ist der frühere Freiburger Domkapellmeister Boris Böhmann zurück auf der musikalischen Bühne. Als künstlerischer Leiter der neuen Chorakademie.

Der ehemalige Domkapellmeister im Erzbistum Freiburg geht inzwischen einer neuen Tätigkeit nach: Boris Böhmann ist mittlerweile künstlerischer Leiter der neuen Chorakademie in Freiburg. Nach über 20 Dienstjahren hatte ihm die Katholische Kirche im vergangenen Sommer gekündigt. Böhmann sei als Kapellmeister nicht mehr tragbar gewesen, hieß es. Jetzt also der Neustart in neuer Funktion - mit einem Eröffnungskonzert am Wochenende.