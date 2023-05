Steigen die Netzentgelte in Baden-Württemberg?

Die sogenannten Netzentgelte sind ein wichtiger Teil des Strompreises. Hier zeichnet sich im kommenden Jahr eine Preiserhöhung ab. Doch wie hoch wird diese ausfallen?

Die EnBW-Tochter Netze BW hat mitgeteilt, die sogenannten Netzentgelte in Baden-Württemberg voraussichtlich im zweistelligen Prozentbereich erhöhen zu wollen. Allerdings handele es sich noch um vorläufige Zahlen, teilte der Geschäftsführer des Energie-Unternehmens Christoph Müller am Montag mit. Bis Jahresende könnten diese noch angepasst werden. Es wäre das erste Mal, dass das passiert - dieses Jahr aber nicht unwahrscheinlich.

Netzentgelte sind wichtige Komponente des Strompreises

Der Strompreis für Verbraucher setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Netzentgelte werden von Energieanbietern an die Betreiber der Netze gezahlt, für die Nutzung der Strom und Gasinfrastruktur. In der Regel werden sie direkt an die Verbraucher weitergegeben. Kontrolliert und reguliert werden Netzentgelte stets von der Bundesnetzagentur. Wie hoch diese am Ende ausfallen, hängt zum Beispiel von der Abnahmemenge des Stroms ab oder davon, ob es sich um Hoch- oder Niedrigspannung handelt.

Konkrete Modifikationen des Strompreises geplant

Im Detail plant Netze BW, den Grundpreis für einen Haushaltsanschluss von 40 auf 80 Euro für das kommende Jahr anzuheben, während der sogenannte Arbeitspreis von 7,55 Cent je Kilowattstunde auf 7,21 Cent sinken soll. Die Kosten für die Netznutzung eines typischen Haushaltsanschlusses mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden dürften einer Beispielrechnung zufolge beim Strom unterm Strich um rund 9 Prozent steigen.

Was sind Grund- und Arbeitspreis? Der Strompreis setzt sich aus einem pauschal berechneten Grundpreis und einem variablen Arbeitspreis zusammen. Der Arbeitspreis umfasst die Kosten für den Verbrauch einer Kilowattstunde Strom. Er beinhaltet die Kosten für Netznutzung, die Erzeugung des Stroms, die Mehrwertsteuer und andere Faktoren.

Als Gründe nannte Müller vor allem höhere Kosten für den Ausgleich des Verlusts beim Transport durch die Netze. Dieser sei technisch nicht vermeidbar. Zudem hebt der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW seine Netzentgelte an. Der Anstieg sei bei der wiederum für das Verteilnetz verantwortlichen Netze BW dann eingerechnet.

Netze BW versorgt auch Stadtwerke

Netze BW beliefert rund die Hälfte der Gemeinden in Baden-Württemberg. Die lägen vor allem in ländlichen Regionen, sagte Geschäftsführer Müller. Stadtwerke beziehen ebenfalls Strom von der Netze BW und geben ihn, in der Regel samt der Kosten, an die Endverbraucher weiter.