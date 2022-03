Ein Blick nach Heidelberg auf die Neckarwiese, wo man sich im Sommer zum Feiern trifft: Bis zu 1.000 Jugendliche waren das am Wochenende wieder - die wurden aber pünktlich um 21 Uhr von der Polizei weggeschickt. Nachdem es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Ausschreitungen gekommen war, gibt es seit dem Wochenende eine Sperrstunde auf dem Gelände am Neckar. Ab Mitternacht darf in der Heidelberger Altstadt auch kein Alkohol mehr getrunken werden.

Sendung am Mo. , 12.7.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW