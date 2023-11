Über Baden-Württemberg ereignet sich aktuell ein Naturschauspiel: Hunderttausende Kraniche kreuzen den Himmel über Baden-Württemberg auf ihrem Weg gen Süden.

Hunderttausende Kraniche haben sich in ihre Winterquartiere gen Süden aufgemacht und sind nun zahlreich über Baden-Württemberg zu sehen. Vor allem in der Landesmitte um Stuttgart, im Allgäu und am Bodensee seien die Zugvögel zu beobachten, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Freitag mit.

Routen der Zugvögel kreuzen sich über BW

Über Baden-Württemberg kommen die Zugvögel aus verschiedenen Regionen zusammen. Im Südwesten seien vor allem solche Kraniche zu beobachten, die den Sommer in Osteuropa verbracht haben. Es gebe aber auch Tiere, die aus Skandinavien kommen. Diese streifen Baden-Württembergs Norden. Am nördlichen Oberrhein kämen beide Routen zusammen, bevor die Zugvögel in Richtung Südwesteuropa abbiegen. Hauptüberwinterungsregion ist zurzeit mit etwa 130.000 Tieren die Extremadura in Westspanien. Insgesamt ziehen 400.000 Kraniche Richtung Süden.

Wenn Zugvögel über Baden-Württemberg gen Süden ziehen, gibt das oft ein beeindruckendes Bild ab - so wie vor zwei Jahren vor den Alpen bei Uttenweiler (Biberach). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Die Tiere orientieren sich an markanten geografischen Gebilden wie Flüssen und Gebirgen - etwa Donau und Alpen. "Die Großvögel ziehen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 70 Stundenkilometern über uns hinweg. Sie fliegen in V-Formation. Ihre abendlichen Trompetenrufe sind an ruhigeren Orten gut zu hören und sorgen mitunter für ein Gänsehauterlebnis", sagte Nabu-Ornithologe Stefan Bosch.