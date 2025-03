Konfetti, Partys, Umzüge - Tausende Narren haben in vielen Städten in Baden-Württemberg den Rosenmontag gefeiert - auf der Straße, bei den Umzügen oder sogar auf dem Wasser. Ein Überblick.

Überall in Baden-Württemberg haben am Montag Närrinnen und Narren den Rosenmontag gefeiert. Die ersten waren schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs.

Schwäbisch-Alemannische Fastnacht: Narrensprung in Rottweil

In Rottweil startete traditionell schon am Montagvormittag der Narrensprung. Etwa 4.000 Hästrägerinnen und -träger hüpften und tanzten jedes Jahr durch die älteste Stadt Baden-Württembergs. Nach Angaben der Stadt verfolgten regelmäßig etwa 15.000 Zuschauer das Treiben.

Am Mittag fand in Schramberg (Kreis Rottweil) ein besonderes närrisches Spektakel statt, das jährlich Tausende Besucher in die Schwarzwaldstadt lockt: die "Da-Bach-na-Fahrt". Dabei fahren die Närrinnen und Narren mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Dutzende Teams müssen extra eingebaute Holzrutschen im Fluss überwinden und dabei möglichst trocken bleiben. Sonst drohen ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden.

Katzenmusik, Umzüge und Lumpen

In Gammertingen (Kreis Sigmaringen) waren rund hundert Narren seit dem frühen Morgen unterwegs und machten Katzenmusik, mit der die Menschen im Ort am Rosenmontag geweckt wurden - eine sehr alte Tradition, bei der die Leute den Narren gerne auch etwas zu essen vor die Tür stellen.

In Ravensburg und Wangen im Allgäu zogen Narren in Straßenumzügen durch die Stadt und auch in Hechingen (Zollernalbkreis) feierten die Narren den sogenannten Lumpenmontag.

"Fasnetmending": Großer Umzug in Freiburg

Auch in Freiburg wurde der Rosenmontag, der "Fasnetmending", mit einem großen Umzug gefeiert. Der "Fasnetmendigumzug" startete laut Stadt Freiburg um 14:11 und zog dann mit tausenden Hästrägerinnen und -trägern, Guggenmusikkapellen und Trachtengruppen durch die Freiburger Innenstadt.

Rosenmontag: Nachtumzug in Calw

Andere haben schon ganz früh begonnen, in Calw ist der Rosenmontagsumzug ein Nachtumzug. Ab 19:01 Uhr zogen die Hästrägerinnen und -träger durch die Altstadt.

In Bühlertal (Kreis Rastatt) haben die Narren ab 13:33 Uhr gefeiert. Nach dem Umzug ging es mit dem Rosenmontagshock und dem Rosenmontagsball weiter. Auch in Ettlingen und Graben-Neudorf (beide Kreis Karlsruhe) fanden am Mittag Umzüge statt.

Fastnacht am Wochenende: Zehntausende feierten in Mannheim

Bereits am Wochenende wurde in Baden-Württemberg fleißig Fastnacht gefeiert. Beispielsweise in Mannheim. Bei bestem Wetter schlängelte sich der 70. Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen durch die Innenstadt und Zehntausende Närrinnen und Narren feierten mit. Die Polizei zog eine positive Bilanz, die Menschen hätten ausgelassen und friedlich gefeiert, so eine Polizeisprecherin.

Sonne zum Rosenmontag in BW

Zur Freude aller Fastnachtsfans gab es zum Rosenmontag viel Sonne in Baden-Württemberg. Die Temperaturen lagen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei Höchstwerten zwischen sechs und zwölf Grad.

Großer Rosenmontagsumzug in Mainz

Jenseits der baden-württembergischen Landesgrenzen wurde der Rosenmontag nicht minder groß gefeiert - im Gegenteil: In Mainz fand der 121. Rosenmontagsumzug statt, etwa 600.000 Menschen kamen. So viele Närrinnen und Narren waren es noch nie.

Vorfall in Mannheim: Umzug in Stuttgart, aber Absage in Heidelberg

Überschattet wurde das Fastnachtstreiben in BW von einem tödlichen Vorfall in Mannheim. Ein Autofahrer war in eine Menschenmenge gerast. Dennoch findet der größte Fastnachtsumzug Baden-Württembergs in Stuttgart am Dienstag statt. Das hat die Stadt Stuttgart dem SWR am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Gefährdungsbeurteilung habe ergeben, dass das Sicherheitskonzept Zwischenfälle wie in Mannheim berücksichtige, so die Stadt.

Die Stadt Heidelberg hat sich hingegen gegen den geplanten Fastnachtsumzug am Dienstag entschieden. Das Heidelberger Karneval Komittee und die Stadt hatten sich in einer Krisensitzung darauf verständigt, den Umzug abzusagen.