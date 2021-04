Der Nahverkehr in Baden-Württemberg soll laut Verkehrsministerium umweltfreundlicher werden. 80 Prozent aller elektrifizierten Nahverkehrszüge fahren jetzt mit Ökostrom.

Ein Logo an den Zügen soll "den Bahnfahrenden zeigen, wo sie grün unterwegs sind", so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Damit gekennzeichnet sind jetzt 80 Prozent der elektrisch fahrenden Züge in Baden-Württemberg. Denn laut dem Ministerium für Verkehr werden diese ab sofort mit Ökostrom betrieben. Die restlichen 20 Prozent sollen noch in diesem Jahr umgestellt werden.

Insgesamt sind im Land etwa 68 Prozent der Nahverkehrsstrecken elektrifiziert. 80 Prozent davon fahren mit Ökostrom: Das sind etwa die Hälfte aller Nahverkehrszüge.

Vereinbarungen mit den Verkehrsunternehmen sind getroffen

Hierzu sind entsprechende Vereinbarungen mit Eisenbahnverkehrsunternehmen wie zum Beispiel mit DB Regio, Abellio und Go-Ahead abgeschlossen worden oder in Vorbereitung heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung des Verkehrsministeriums. Das Nahverkehrsnetz in Stuttgart wird demnach schon komplett mit Ökostrom gespeist.

Für den Einsatz grünen Stroms wird das Land Baden-Württemberg im Jahr 2021 über eine Million Euro aufwenden. Grundsätzlich soll laut Hermann künftig der gesamte Schienenverkehr im Land klimaneutral unterwegs sein.

Der Einsatz des grünen Stroms im Schienennahverkehr spart laut Mitteilung des Verkehrsministeriums viele Tonnen klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids. Pro Kilowattstunde werden demnach nach dem Strommix im Bahnnetz etwa 300 Gramm des Klimagases freigesetzt. Ein moderner Triebzug verbrauche ungefähr 9,85 Kilowattstunden Strom pro Kilometer Fahrleistung abzüglich der wieder ins Netz eingespeisten, rückgewonnenen Bremsenergie in Höhe von 30 bis 40 Prozent.