Was sind Nahrungsergänzungsmittel?

Bei Nahrungsergänzungsmittel handelt es sich laut dem baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Sie gibt es oft als Konzentrate von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung. Oftmals gibt es diese in Zusammensetzung und in dosierter Form. Sie können unter anderem als Kapseln, Tabletten, Pillen, Pulver oder auf in Form von Flüssigkeit aufgenommen werden.