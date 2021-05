Die Stadt Heidelberg hat eine für Samstag geplante Kundgebung gegen die israelische Politik im Nahost-Konflikt verboten. Die Polizei kontrollierte das Verbot mit einem Großaufgebot.

Die pro-palästinensische Kundgebung in Heidelberg sollte am Nachmittag beginnen, doch die Stadt hatte am Freitagabend ein Verbot ausgesprochen. Deshalb kontrollierte die Polizei mit einem Großaufgebot die Autofahrer, die nach Heidelberg fahren wollten. Nach der Erfahrung mit der Mannheimer Demonstration vergangene Woche sei die Großkontrolle eine Vorsichtsmaßnahme, um die Einhaltung des Demonstrationsverbots zu überwachen, so Polizeipressesprecher Christoph Weselek. In Mannheim hatte es unter anderem schwere Körperverletzungen gegeben.

Demo-Verbot in Heidelberg eingehalten

In Heidelberg kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus - auch weil viele Autofahrer wohl wegen der gelockerten Corona-Maßnahmen in die Stadt fahren wollten. Auch in der Innenstadt war die Polizei nach Angaben eines Sprechers mit einem Großaufgebot unterwegs, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Das Demonstrationsverbot wurde den Angaben zufolge eingehalten.

Auch die Stadt Tuttlingen hatte eine geplante pro-palästinensische Demo abgesagt. Oberbürgermeister Michael Beck (CDU) erklärte, in Tuttlingen wolle man keine brennenden Israel-Flaggen sehen. In den vergangenen Tagen hatte es bei solchen Protesten teilweise Ausschreitungen und judenfeindlichen Rufe gegeben.

Baden-Württemberg: verstärkter Schutz jüdischer Einrichtungen

Trotz der Waffenruhe in Israel und dem Gazastreifen haben auch an diesem Wochenende in mehreren Städten Baden-Württembergs wieder pro-israelische und pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden: in Baden-Baden, Freiburg, Göppingen, Sigmaringen, Stuttgart und Ulm. In Stuttgart zeigten und 200 Menschen ihre Unterstützung für Israel und demonstrierten friedlich gegen Anitsemitismus. Die Polizei war im Einsatz und verstärkt derzeit auch den Schutz jüdischer Einrichtungen.