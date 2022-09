Einmal so richtig im Schlamm wühlen. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Traum von jedem. Motocross-Fahrer tun es trotzdem. Wie an diesem Wochenende beim MX-Masters in Holzgerlingen. Bei dem international hochkarätig besetzten Rennen kam ein Pilot aus Bayern am besten mit den glitschigen Verhältnissen zu recht.