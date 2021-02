Trotz Corona: Narren ziehen am Rosenmontag durch die Straßen

Fastnacht in Baden-Württemberg

Fastnacht in Baden-Württemberg Trotz Corona: Narren ziehen am Rosenmontag durch die Straßen

In den baden-württembergischen Fasnets-Hochburgen ist der Rosenmontag überwiegend ruhig verlaufen. Obwohl die traditionellen Veranstaltungen abgesagt wurden, wollten sich etwa 25 Narren in Rottweil ihren höchsten Feiertag nicht nehmen lassen - und sprangen am Morgen trotz Corona-Pandemie durch die historische Altstadt.