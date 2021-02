In Bühl (Kreis Rastatt) zogen am Schmutzigen Donnerstag die Hexen mit Handkarren durch die Stadt - an Bord dabei hatten sie die "Hexengugg" mit närrischem Inhalt. Weil in diesem Jahr wegen Corona die traditionelle Straßenfastnacht ausfällt, wollte die Bühler Hexenzunft ein närrisches Ausrufezeichen setzen.

Sendung am Do , 11.2.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW