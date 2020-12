Nach Mannheim und Pforzheim führt nun auch Heilbronn eine nächtliche Ausgangssperre ein. Was in den betroffenen Städten für wen wann gilt - ein Überblick.

Wann gilt die Ausgangssperre?

Die nächtliche Ausgangssperre gehört zu den verschärften Regeln der sogenannten Hotspot-Strategie der Landesregierung. Sie gilt in Corona-Hotspots, in denen der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb eine Woche für mindestens drei Tage in Folge überschritten wurde. Dann ist das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr verboten. Für diejenigen, die nicht in Mannheim wohnen, ist der Aufenthalt im Stadtgebiet dann untersagt. Es gibt aber Ausnahmen.

Wann darf ich die Wohnung verlassen?

Die Wohnung darf nur mit einem "triftigen Grund" verlassen werden. Das betrifft:

Weg zur Arbeit

ehrenamtlicher Einsatz bei der Feuerwehr, dem Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Arzt- und Tierarztbesuche

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

Handlungen zur Versorgung von Tieren, also beispielsweise Hundespaziergänge

Essen abholen oder Einkaufen gilt übrigens nicht als "triftiger Grund".

Wo gilt die Ausgangssperre?

Momentan haben die baden-württembergischen Städte Mannheim, Heilbronn und Pforzheim einen Inzidenzwert von mehr als 200 und die nächtliche Ausgangssperre beschlossen.

Darf ich trotzdem Freunde zu Hause besuchen?

Grundsätzlich gilt momentan, dass sich in privaten Räumen nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen (ausgenommen Kinder bis einschließlich 14 Jahren). Die Ausgangsbeschränkung kommt dann ins Spiel, wenn der Freund zwischen 21 und 5 Uhr zur Wohnung geht bzw. sie verlässt. Das private Treffen ist nämlich kein "triftiger Grund", um sich im Stadtgebiet aufzuhalten. Auf der Internetseite der Stadt Mannheim heißt es: "Fahrten zu privaten Zwecken (z.B. der Besuch von Freunden oder der Einkauf von Waren) sind eigenverantwortlich so zu planen, dass die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Im Falle von Zugverspätungen, muss der direkte Weg nach Hause angetreten werden."

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die Ausgangssperre?

Für alle wesentlichen Beschränkungen der persönlichen Freiheit muss es im Rechtsstaat Deutschland eine Ermächtigungsgrundlage geben. Ausgangssperren sind tiefe Eingriffe in die grundgesetzlich geschützte Bewegungsfreiheit. Um die Eingriffe zu rechtfertigen, gibt es eine regelrechte Hierarchie von gesetzlichen Regelungen. Auf Bundesebene erlaubt das Infektionsschutzgesetz Ausgangssperren. Weil für die Seuchenbekämpfung aber die Länder zuständig sind, habe die Bundesländer jeweils eigene Corona-Bekämpfungsverordnungen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erlassen. Um dann aber letztlich konkret vor Ort zielgenaue, an den tatsächlichen Infektionszahlen orientierte Maßnahmen zu erlassen, haben die Städte und Kreise wiederum die Möglichkeit, Allgemeinverfügungen mit ganz konkreten, nur auf die jeweilige Kommune bezogenen Vorschriften zu machen. Also wo genau, von wann bis wann, darf niemand unterwegs sein, für wen gelten Ausnahmen usw. Nur dann dürfen die Ordnungsämter oder die Polizei auch Zwangsmaßnahmen ergreifen, also jemanden nach Hause bringen oder ihm einen Bußgeldbescheid ausstellen.

Den Erlass des Sozialministeriums an die Kommunen gibt es hier.

Wer kontrolliert das?

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende bereits in den Städten mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung Kontrollen durchgeführt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien in Mannheim beispielsweise 189 Menschen ohne triftigen Grund unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Die meisten Kontrollierten seien demnach jedoch keine Mannheimer gewesen, sondern Auswärtige, die nichts von den Beschränkungen gewusst hätten. Die große Mehrheit habe sich einsichtig gezeigt, weshalb es bei aufklärenden Gesprächen blieb. Gegen fünf Personen wurden allerdings Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch in Pforzheim haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Polizisten die erstmals in Pforzheim geltenden Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Insgesamt wurden so rund 120 Fahrzeuge und 80 Fußgänger kontrolliert und 42 Verstöße festgestellt.

Wie lange gilt die nächtliche Ausgangssperre noch?

In Mannheim und Pforzheim soll die nächtliche Ausgangssperre zunächst bis einschließlich 14. Dezember, 5 Uhr, gelten.