Die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg gehen am 25. Februar in die dritte Runde. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt, teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall am Freitag mit. Arbeitgeber und Gewerkschaft waren nach der zweiten Runde Mitte Januar zunächst ohne einen neuen Termin auseinandergegangen. Es habe seither aber zumindest Sondierungen im kleinen Kreis gegeben, hieß es. IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger drohte am Freitag erneut mit Warnstreiks ab dem 2. März. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest teilweisen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Südwestmetall lehnt das kategorisch ab und fordert wiederum, tarifliche Sonderregelungen zu streichen oder zu kürzen.