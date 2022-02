Landesregierung will mehr Entlastung für Schulleitungen schaffen

Die baden-württembergische Landesregierung will mit der zweiten Stufe des Konzepts zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen die zeitlichen Rahmenbedingungen von Schuldirektorinnen und Schuldirektoren verbessern. "Wir wollen die Rolle der Schulleitungen stärken. Sie tragen eine große Verantwortung und haben viele Herausforderungen zu bewältigen", so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Der Plan der Regierung sieht vor, die Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung zu ändern. In dieser Verordnung ist die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte festgelegt. Sie bestimmt auch, wie viele Stunden Schulleitungen unterrichten müssen oder für die Leitung der Schule zur Verfügung haben. Diese sogenannte Leitungszeit soll nun für die Schulleitungen "mittlerer und großer Schulen" erhöht werden. Weitere zusätzliche Stunden Leitungszeit sollen Schulen mit Außenstellen oder Inklusionsprojekten gewährt werden. In der ersten Stufe des Konzepts zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen wurden Besoldungserhöhungen für Schulleitungen, insbesondere an Grundschulen und Haupt- und Werkrealschulen, umgesetzt und zusätzliche Funktionsstellen, etwa für stellvertretende Schulleitungen, geschaffen.