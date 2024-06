Stress mit der Ausländerbehörde in Stuttgart geht weiter

per Mail teilen

Endlos lange Schlangen in der und rund um die Ausländerbehörde in Stuttgart gab es im vergangenen Sommer. Die Stadt gab sich danach Mühe, neues Personal zu finden und digitale Terminvergaben einzuführen. Jetzt gibt es zwar Online-Termine - diese sind aber offenbar kaum zu ergattern. Und so wandern die Schlangen anscheinend nur von der Straße ins Netz.