Am Stuttgarter Hauptbahnhof sollen Nachtzüge nach Italien und Kroatien halten

Ab 2023 können Reisende in Stuttgart in die Bahn steigen, wenn sie mit dem Nachtzug nach Österreich, Italien oder Kroatien wollen. Auf einer weiteren Strecke wird ein Halt in Stuttgart noch geprüft.

Der Hauptbahnhof in Stuttgart soll nach Informationen der Grünen-Fraktion im Landtag ab nächstem Jahr von den Österreichischen Bundesbahnen angefahren werden. Das geht aus einem Schreiben der österreichischen Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler hervor. Die Nachtzüge sollen über München, Salzburg und Villach (beide Österreich) ins italienische Venedig oder nach Rijeka und Zagreb (Kroatien) fahren. Das sei ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz, erklärte der baden-württembergische Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Neuer Halt auf dem Weg nach Paris? Geprüft werde außerdem, Stuttgart als Station zwischen Paris und Wien aufzunehmen, heißt es in dem Schreiben weiter. Auf dieser Strecke halten die Nachtzüge bisher nur einmal in Baden-Württemberg, und zwar in Karlsruhe. Die "NightJets" der Österreichischen Bundesbahnen fahren in 25 europäische Metropolen. Die Deutsche Bahn hat schon seit 2016 keine eigenen Nachtzüge mehr. Sie setzt IC- oder ICE-Züge ein. Bisher halten in Stuttgart nachts Verbindungen zwischen München und Kiel, Berlin oder Hamburg