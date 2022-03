Grün-Schwarz bestätigt 1,2 Milliarden Euro neue Schulden - FDP bereitet Klage vor

Die grün-schwarze Koalition hat sich entschieden: sie haben sich auf einen Nachtragshaushalt in Höhe von 2,5 Milliarden Euro geeinigt. Das bedeutet neue Schulden für Baden-Württemberg.

Zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die neue grün-schwarze Koalition die erste wichtige Entscheidung getroffen: die Regierungskoalitionen haben sich auf einen Nachtragshaushalt in Höhe von 2,5 Milliarden Euro geeinigt. Dafür muss das Land aber neue Schulden machen: 1,2 Milliarden Euro sollen über Kredite finanziert werden. Im Mittelpunkt des Nachtragshaushalts soll die Bekämpfung der Corona-Krise stehen.

Der größte Teil des Nachtragshaushalts fließt in eine Corona-Risikorücklage. Damit sollen beispielsweise weitere Testangebote oder die Fortführung von Impfzentren finanziert werden, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. "Wir hätten ja gerne die Kreditaufnahme vermieden. Muss ich ganz offen sagen", sagte Schwarz. Aber: Die Landesregierung müsse die Corona-Folgen managen und handlungsfähig bleiben.

Corona-Pandemie erneut zur Naturkatastrophe erklärt

Das Geld soll außerdem in die Bekämpfung der Corona-Folgen fließen. Auch Kommunen, Kunst und Kultur sollen unterstützt werden. Außerdem ist das Lernbrückenprogramm für Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien geplant. Den Nachtragshaushalt holt sich die grün-schwarze Landesregierung, indem sie die Corona-Pandemie erneut zur Naturkatastrophe erklärt. 950 Millionen Euro Kredite sollen auf diesem Weg aufgenommen werden. Dazu kommen 255 Millionen Euro neue Schulden über eine Konjunkturkomponente, die in der Schuldenbremse ebenfalls vorgesehen ist, so Schwarz.

Opposition kritisiert neue Schulden für Baden-Württemberg

Daran hat die Opposition allerdings erhebliche Zweifel. Daher will FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke eine Verfassungsklage prüfen. "Es geht offensichtlich darum, sich neues Geld zu besorgen, um Prestigeprojekte von Grünen und Schwarzen unter dem Deckmäntelchen von Corona finanzieren zu können. Die Corona-Lage entspannt sich täglich, insofern ist es ein Treppenwitz, die Pandemie dazu zu missbrauchen, weitere Schulden zu machen", sagte Rülke.

Auch Nicolas Fink, Finanzexperte der SPD-Landtagsfraktion äußert sich. "Bevor man über weitere Kredite spricht, müssen erst einmal alle vorhandenen und verfügbaren Mittel ausgeben werden, bedarfsgerecht und nachvollziehbar. Die Landesregierung sitzt hier noch auf gewaltigen Resten, die sie verwenden könnte, wenn sie es wollte", so Fink.

"Das wäre ja unterlassene politische Hilfeleistung. Deshalb ist es für uns jetzt essenziell, dort, wo es angezeigt ist, auch den Turbo zu zünden, dass dieses Land sozusagen auch mit Schwung aus dieser Krise herauskommt", argumentierte CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel.

Corona-Krise sorgt für Milliarden-Schulden

Neben dem Managen der Corona-Folgen soll das Geld auch für den Ausbau schnellen Internets eingesetzt werden. Beim Breitbandausbau will Grün-Schwarz eine Verpflichtungsermächtigung abgeben, damit beim Bund die Anträge gestellt werden können, auch wenn das Geld erst im kommenden Jahr fließt.

Die Corona-Krise hat ein gewaltiges Loch in die Staatskassen gerissen und die Tilgung der aufgenommenen Milliarden-Schulden wird das Land noch Jahrzehnte beschäftigen. "Das wird in den nächsten Jahren schon sportlich, wenn das zurückzuzahlen ist", sagte Schwarz. Hinzu kommen die Deckungslücken der kommenden Jahre: 2022 fehlen allein über drei Milliarden Euro, in den darauffolgenden Jahren sieht es nicht besser aus.