Ursula Cantieni: Nachruf auf die Seele vom Fallerhof

In der SWR-Fernsehserie "Die Fallers" spielte Ursula Cantieni die Schwarzwälder Landwirtin Johanna Faller. Es war die Rolle ihres Lebens. Die gebürtige Schweizerin kam erst mit 30 Jahren zur Schauspielerei. Zehn Jahre spielte sie Theater an der Landesbühne in Esslingen. 1985 folgte der erste Fernsehauftritt. Ab 1994 wurde sie einem breiten Publikum durch die Schwarzwaldserie "Die Fallers" bekannt. Anfang des Jahres hatte sie die Serie aus persönlichen Gründen verlassen. Jetzt ist sie mit 75 Jahren in Baden-Baden gestorben.