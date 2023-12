Trauer um CDU-Politiker Wolfgang Schäuble

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) würdigte ihren Vorgänger Wolfgang Schäuble in einem Kondolenzschreiben: "Wir alle verneigen uns in größtem Respekt vor der Lebensleistung eines großen Deutschen, eines Patrioten und vor allem eines großen Europäers."

51 Jahre lang war der gebürtige Freiburger Abgeordneter im Deutschen Bundestag. In seiner langen politischen Karriere hatte Schäuble viele Ämter inne - lange Zeit war er Partei- und Fraktionsvorsitzender der CDU, außerdem Innen- und Finanzminister. Wie die Familie am Mittwoch mitteilte, ist Wolfgang Schäuble am Dienstagabend im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.